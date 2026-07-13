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Царьград

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Правительство Подмосковья провело 11 вебинаров для бизнеса в 2026 году

Правительство Подмосковья провело 11 вебинаров для бизнеса в 2026 году

С начала 2026 года в Московской области состоялось 11 вебинаров по защите прав предпринимателей. 1 752 бизнесмена узнали о новых законодательных требованиях и мерах поддержки от профильных специалистов, сообщает портал правительства Подмосковья.

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