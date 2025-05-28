В Якутии бывшего директора ветеринарии обвинили в даче взятки на 113 тыс. рублей

Прокуратура Республики Саха (Якутия) направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории по факту дачи взятки в значительном размере.
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