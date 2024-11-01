Новое производство комплектующих Lada стартует в 2025 году

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» появится новые резидент, который будет производить комплектующие для интерьеров легковых автомобилей Lada Vesta и Lada Aura, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии