Новые идеи в дизайне серой кухни

Элегантный и спокойный серый цвет – отличное решение для интерьера кухни. Благодаря тому, что серый цвет сочетает в себе практичность и изысканность, он очень часто используется во многих стилистических направлениях: хай-тек, минимализм, строгая классика и так далее.