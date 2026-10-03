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Владимирские новости

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Тверской суд Москвы принял иск Генпрокуратуры к президенту FIDE

Тверской суд Москвы принял иск Генпрокуратуры к президенту FIDE

Иск подан за два дня до избрания Турлова президентом FIDE, активы ответчиков в России отсутствуют, что ставит под сомнение возможность исполнения требований.

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