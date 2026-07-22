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Последний шанс Японии: Noetra, которую поддерживают SoftBank, Honda и Sony, бросает вызов США и Китаю в гонке роботов и ИИ

Последний шанс Японии: Noetra, которую поддерживают SoftBank, Honda и Sony, бросает вызов США и Китаю в гонке роботов и ИИ

Компания закупила 27 500 процессоров Nvidia RubinКомпания Noetra, поддерживаемая правительством Японии и разрабатывающая базовую модель для физического искусственного интеллекта и робототехники, является «последним шансом» для Японии в стремлении улучшить внутреннее предложение ключевых технологий, о чем заявил ее генеральный директор.

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