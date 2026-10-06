Представитель ЕЦБ предупреждает о риске фрагментации при отсутствии цифрового евро

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредил, что если центральный банк не внедрит цифровой евро, альтернативные решения могут предложить другие организации, что потенциально ослабит «устойчивость и денежно-кредитный суверенитет» Европы.