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Дандыкин: использование ВСУ ракет С-200 говорит о проблемах с вооружением

Дандыкин: использование ВСУ ракет С-200 говорит о проблемах с вооружением

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал детали использования ракеты С-200, принадлежащей советскому комплексу противовоздушной обороны, Вооруженными силами Украины для атак на наземные цели из-за недостатка другой военной техники.

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