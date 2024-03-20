Дандыкин: использование ВСУ ракет С-200 говорит о проблемах с вооружением

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал детали использования ракеты С-200, принадлежащей советскому комплексу противовоздушной обороны, Вооруженными силами Украины для атак на наземные цели из-за недостатка другой военной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии