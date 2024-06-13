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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор МОК: «Продолжаем дискуссии по деталям участия представителей НХЛ в Олимпиаде-2026. Наблюдаем очень хороший прогресс»

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки лиги принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы.

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