ЕС собирается развернуть свой аналог Starlink

Европейский союз должен в короткие сроки развернуть свой аналог Starlink — об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на Варшавском форуме по безопасности.
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