Как привлечь деньги в дом с помощью аромата

Многим знакомо выражение «деньги не пахнут». А вот эзотерики утверждают, что как раз-таки денежная энергия активизируется при определенных ароматах, наполняющих пространство.
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