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Басмачи: факты, о которых в СССР умалчивали

Басмачи: факты, о которых в СССР умалчивали

Что мы знаем о басмачах? В Советском Союзе было снято немало фильмов в жанре этаких переделанных вестернов, где храбрые красноармейцы боролись с бандитами, пытавшимися «повернуть историю вспять», надеть на среднеазиатских женщин паранджу и т.

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