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Чем зарабатывает и как будет развиваться частный космический сектор

Чем зарабатывает и как будет развиваться частный космический сектор

Blue Origin запустила тяжелую ракету-носитель в первый полет, SpaceX в седьмой раз протестировала Starship, стартап Vast Space закончил сборку орбитальной станции, а Falcon 9 в 2025-м стабильно летает раз в два дня.

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