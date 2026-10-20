© Firas Abdullah/Keystone Press Agency/Global Look PressСилы правопорядка Франции будут предельно жестко действовать на запланированных на субботу, 24 октября, протестах, заявил глава МВД республики Лоран Нуньес.
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