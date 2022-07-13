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С Tesla на трамвай: во что нужно вкладывать деньги любителям «зелёных» инвестиций

С Tesla на трамвай: во что нужно вкладывать деньги любителям «зелёных» инвестиций

Производитель электромобилей Rivian планирует уволить часть персонала. Под сокращения не попадут рабочие, занятые на производстве.

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