Китайские инженеры сделали четырехкрылого робожука. Он умеет летать и бегать

Китайские инженеры собрали робожука — он может летать с помощью четырех машущих крыльев и ходить на шести ногахКитайские инженеры разработали гибридный орнитоптер JT-fly, способный летать с помощью четырех машущих крыльев и передвигаться на шести ногах.