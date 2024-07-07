Китайские инженеры сделали четырехкрылого робожука. Он умеет летать и бегать

Китайские инженеры собрали робожука — он может летать с помощью четырех машущих крыльев и ходить на шести ногахКитайские инженеры разработали гибридный орнитоптер JT-fly, способный летать с помощью четырех машущих крыльев и передвигаться на шести ногах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии