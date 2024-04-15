МИД Британии обсуждает с Арменией и другими странами отправку туда беженцев

Министерство иностранных дел Великобритании вступило в переговоры с Арменией, Ботсваной, Коста-Рикой и Кот-д’Ивуаром о заключении миграционного соглашения, согласно которому в указанные страны будут высылаться беженцы на время рассмотрения их прошений об убежище.