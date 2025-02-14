Россия сыграет с Нигерией и Замбией, Большунов победил в Италии, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024-м, Кубок мира-2028 пока без наших и другие новости

1. Футбольная сборная России в марте сыграет с Замбией в Москве, 6 июня – с Нигерией дома, 10-го – с Беларусью на выезде.
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