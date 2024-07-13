«Главное – автомагистраль A2»: немцы опубликовали секретный план на случай войны с Россией

Будни мужчин. Все что нам интересно

Министерства и ведомства ФРГ, а также власти земель вместе с бундесвером и союзниками по НАТО в рамках «Оперативного плана Германии» (OPLAN DEU) разрабатывают сценарии на случай вероятного конфликта с Россией.