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СКА, «Спартак» и «Автомобилист» чаще остальных проверяли на допинг в марте – по 8 игроков. У ЦСКА, «Амура» и «Лады» – по 2 хоккеиста

Согласно материалам РУСАДА, по восемь игроков этих клубов проверили на допинг в первый месяц весны. В составе «Спартака» проверку прошли Илья Ковальчук, Иван Морозов, Дмитрий Николаев, Павел Порядин, Герман Рубцов, Роман Рукавишников, Никита Сусуев и Дмитрий Вишневский.

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