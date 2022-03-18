Врачи дали 2 совета в связи с отсутствием в аптеках Челябинска ряда лекарств

Ажиотаж вокруг некоторых препаратов сегодня создан искусственно. По заверению чиновников Минздрава, все лекарства, в том числе их аналоги в Челябинской области есть: Все зарубежные заводы продолжают снабжать препаратами дистрибьютеров России.