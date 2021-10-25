Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Убийство Джона Кеннеди это очередное жестокое кровавое преступление в американской истории , которое пытаются засыпат...Историк Корнилов ...
  • олег олейник
    Убийство Джона Кеннеди это очередное жестокое кровавое преступление в американской истории , которое пытаются засыпат...Историк Корнилов ...
  • Геннадий Бережнов
    Заявить то заявил, а что сделал то что бы люди пошли на вакцинацию? Сколько медиков пишут обратное в сетях и главное ...Гинцбург заявил о...

Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России может достигнуть пика в декабре. Об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх