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«Нужно начать развал России, и тогда русские побегут из Крыма» – террорист Чубаров

«Нужно начать развал России, и тогда русские побегут из Крыма» – террорист Чубаров

Нужно организовать для России такую угрозу, которая для Москвы будет большим ужасом, чем потеря Крыма.

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