Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нетаньяху приказал начать процесс замены БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Нетаньяху приказал начать процесс замены БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать процесс приостановки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за возможной связи сотрудников с палестинским движением ХАМАС.

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