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Газета.ру

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НАБУ: чиновник офиса генпрокурора Украины заработал миллионы на схеме с кол-центрами

НАБУ: чиновник офиса генпрокурора Украины заработал миллионы на схеме с кол-центрами

Чиновник офиса генпрокурора Украины «отмыл» миллионы, организовав работу мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

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