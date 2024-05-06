На концерте в Дубае Шевчук призвал к революции

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук после отмены российских выступлений стал давать концерты за границей. Недавно он выступил в ОАЭ, где, как пишут в соцсетях, случайно сделал громкое заявление на политическую тему.
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