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На концерте в Дубае Шевчук призвал к революции

На концерте в Дубае Шевчук призвал к революции

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук после отмены российских выступлений стал давать концерты за границей. Недавно он выступил в ОАЭ, где, как пишут в соцсетях, случайно сделал громкое заявление на политическую тему.

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