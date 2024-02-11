CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

Киев оказывает политическое давление и требует от нового главкома ВСУ Александра Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев, о которых предупреждал Залужный, говоря о том, что конфликт зашел «в тупик».
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