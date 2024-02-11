Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

Киев оказывает политическое давление и требует от нового главкома ВСУ Александра Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев, о которых предупреждал Залужный, говоря о том, что конфликт зашел «в тупик».

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Комментарии
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Daddy Bo
Он вполне может &quot;не допустить позиционных боёв&quot; с его &quot;умением&quot; вести боевые действия: просто приведёт свою армию к полному разгрому...
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