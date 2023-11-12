PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    А что самокатчик делал на центре дороги?Во Владивостоке в...
  • Юрий Ляпнев
    Где училась то?«Платить больше н...
  • Наталья
    Дайте хорошие пенсии и пусть платят и ездят в свое удвольствие!! Кому нужны ваши идиотские льготы?? Аж бесит уже от э...«Платить больше н...

В России могут штрафовать родителей курящих детей

В России могут штрафовать родителей курящих детей

В России предложили ввести штрафы для родителей, чьи дети курят вейп. С такой инициативой выступил союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), направив обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх