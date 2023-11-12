В России могут штрафовать родителей курящих детей

В России предложили ввести штрафы для родителей, чьи дети курят вейп. С такой инициативой выступил союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), направив обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает PRIMPRESS.
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