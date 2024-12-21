Фицо рассказал, как Зеленский предлагал ему взятку €500 млн за согласие с членством Украины в НАТО

Глава словацкого правительства Роберт Фицо рассказал, что в ходе состоявшихся в Брюсселе переговорах украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему €500 млн из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.
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