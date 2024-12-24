В 10 регионах России запретили майнинг

Правительство утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января запрещен майнинг. Согласно постановлению, речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.