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На Ставрополье обнаружено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО ВС РФ

На Ставрополье обнаружено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО ВС РФ

В поселке Аджиевском Минераловодского округа Ставропольского края в частном доме обнаружены тела бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова и его жены Татьяны.

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