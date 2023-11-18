На Ставрополье обнаружено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО ВС РФ

В поселке Аджиевском Минераловодского округа Ставропольского края в частном доме обнаружены тела бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова и его жены Татьяны.
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