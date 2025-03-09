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Al Jazeera: Ирак, Ливан, Турция и Сирия проведут операцию против ИГИЛ

Al Jazeera: Ирак, Ливан, Турция и Сирия проведут операцию против ИГИЛ

Иордания, Ирак, Ливан и Турция совместно с Сирией намерены провести операцию против террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*, объявил иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади.

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