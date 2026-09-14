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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организатор Гран-при Испании: «ФИА определила, как улучшить «Мадринг». К следующему сезону трасса будет изменена»

Управляющий директор Гран-при Испании Луис Гарсия Абад заявил, что уже получил рекомендации от ФИА по улучшению автодрома «Мадринг» и что соответствующие изменения будут реализованы перед эатпом в 2027 году.

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