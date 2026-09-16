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Более 80 человек погибли при обвале шахты в Судане

Более 80 человек погибли при обвале шахты в Судане

www.globallookpress.com/Mohamed Osman/XinHua По меньшей мере 82 человека погибли, 50 пострадали в результате обвала шахты в Южном Судане.

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