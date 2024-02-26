Герасимов посетил в зоне СВО командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО

Глава Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов посетил в зоне специальной операции командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Об этом сообщает ТАСС, сославшийся на отечественное оборонное ведомство.
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