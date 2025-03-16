МИД: Рубио и Лавров обсудили реализацию взаимопониманий, достигнутых в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудили аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых в Саудовской Аравии на российско-американских переговорах.
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