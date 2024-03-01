В центре Коктебеля благоустроят парк

Проектирование обустройства парковой зоны «Голубой залив» в Коктебеле начнется в марте этого года. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил генеральный директор пансионата «Голубой залив» Николай Болонкин.
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