Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть...Описано отношение...
  • Наталия Сорокина
    РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть...Раскрыты результа...
  • Галина Друзина
    Наши пилоты Россиийские - это лучшеие асы в мире!!!!!!!! ❤Истребитель коали...

Хакамада стала жертвой мошенников

Хакамада стала жертвой мошенников

Российский политический деятель, бизнес-тренер и публицистка Ирина Хакамада стала жертвой мошенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вор у вора дубинку украл... За все грехи рано или поздно приходится расплачиваться, а БОГ шельму метит.... Пусть вспомнит своих сподвижников с которыми грабили народ в 90 и посей день... В аду вам всем гореть с семьями и родственниками. Вы всем своим родом прокляты народом...
Ответить
14 час.
Nikita Kopitov
А позвонить, сей лучшей подруге , бизнес тренер не догодалась(видать и представить себе не могла,что ее обмануть могут)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх