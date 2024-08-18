Российский политический деятель, бизнес-тренер и публицистка Ирина Хакамада стала жертвой мошенников.
Хакамада стала жертвой мошенников
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вор у вора дубинку украл... За все грехи рано или поздно приходится расплачиваться, а БОГ шельму метит.... Пусть вспомнит своих сподвижников с которыми грабили народ в 90 и посей день... В аду вам всем гореть с семьями и родственниками. Вы всем своим родом прокляты народом...
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14 час.
Nikita Kopitov
А позвонить, сей лучшей подруге , бизнес тренер не догодалась(видать и представить себе не могла,что ее обмануть могут)
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14 час.
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