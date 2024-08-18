Хакамада стала жертвой мошенников

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вор у вора дубинку украл... За все грехи рано или поздно приходится расплачиваться, а БОГ шельму метит.... Пусть вспомнит своих сподвижников с которыми грабили народ в 90 и посей день... В аду вам всем гореть с семьями и родственниками. Вы всем своим родом прокляты народом...