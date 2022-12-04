Украинская армия обстреливает Донецк из реактивных установок “Град”

Украинская армия выпустила шесть реактивных систем залпового огня “Град” по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщил представитель Совместного центра ДНР по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине (СЦКК).