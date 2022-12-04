Украинская армия обстреливает Донецк из реактивных установок “Град”

Украинская армия выпустила шесть реактивных систем залпового огня “Град” по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщил представитель Совместного центра ДНР по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине (СЦКК).
Популярные статьи
- Военкор Ярем: «Мобилизованные 53-й омбр отказываются идти в бой против ЧВК “Вагнер”»
- “Вмешательство НАТО – это насилие, смерть, голод”: депутат ЕП осудила блок, признавший Россию “спонсором терроризма”
- “Не только деньги будут целы, но и совесть чище”: Володин прокомментировал информацию об аресте российского олигарха в Лондоне
Свежие комментарии