Украинская армия обстреливает Донецк из реактивных установок “Град”

Украинская армия выпустила шесть реактивных систем залпового огня “Град” по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщил представитель Совместного центра ДНР по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине (СЦКК).
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