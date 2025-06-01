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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Blizzard рассказали о грядущем изменении в балансе для режима Stadium в Ove...

Blizzard рассказали о грядущем изменении в балансе для режима Stadium в Overwatch 2Компания Blizzard анонсировала масштабное обновление для режима Stadium, которое значительно улучшит игровой процесс и сделает его более доступным для всех игроков Overwatch 2.

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