Оладьи из куриной грудки. Простое блюдо в духовке: с сыром и зеленью

Куриная грудка — это нежирное диетическое мясо, которое содержит большое количество белка. Белок является основным строительным материалом для клеток организма и необходим для поддержания мышечной массы, здоровья кожи, волос и ногтей.
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