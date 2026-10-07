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Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры

Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры

Российская компания "Бюро 1440" представила на всеобщее обозрение линейку абонентских терминалов для своей спутниковой системы "Рассвет".

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