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"Нас сдали, как разменную монету. Никому мы не нужны". Пленные ВСУ ждут обмена четвёртый год

"Нас сдали, как разменную монету. Никому мы не нужны". Пленные ВСУ ждут обмена четвёртый год

Пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что они ждут обмена уже четвёртый год. Хотя их обещали обменять самое большее через три месяца.

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