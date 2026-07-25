Потеряют всё. Госдума оставит беглых звезд без денег — кто лишится счетов и квартир в России?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ВладимиР
А где Назаров, Ахеджакова, Макаревич, Белый и еще с десяток продажных тварей?
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1 м.
Светлана Трофимова
Ваш хороший парень с Урала тоже подписывался под осуждением СВО в 2022 году..., а был ведь правда хорошим парнем или талантливо делал вид...
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1 м.
ВладимиР
И поэтому его можно путать с откровенным подонком и предателем Слепаковым, который сбежал в Израиль и сочиняет откровенное дерьмо про Россию? Кстати, в подписантах есть Миронов, Басилашвили, Волочкова, Козловский и прочие испуганные &quot;патриоты&quot;! Светлакова в списке не нашел!
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1 м.