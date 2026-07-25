Потеряют всё. Госдума оставит беглых звезд без денег — кто лишится счетов и квартир в России?

ВладимиР А где Назаров, Ахеджакова, Макаревич, Белый и еще с десяток продажных тварей?

Светлана Трофимова Ваш хороший парень с Урала тоже подписывался под осуждением СВО в 2022 году..., а был ведь правда хорошим парнем или талантливо делал вид...