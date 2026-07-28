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Приколисты

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Свадебное кольцо

Свадебное кольцо

Animals Несколько раз она даже защищала его от других котов. Нрав у вороны был боевой и скандальный, да и клюв – ничего себе, и получить удар таким клювом в голову никому не хотелось… Он решил вручить кольцо своей избраннице в очень необычном месте.

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