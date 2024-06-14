´После колледжа будет работа и возможность учиться дальше´. Выпускник 9-го класса о выборе профессии.

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После колледжа будет работа и разные варианты продолжить обучение. Корреспондент БЕЛТА пообщался с одним из выпускников 9-х классов средней школы №165 Минска Егором Калачевым и узнал о планах на будущее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии