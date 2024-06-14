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´После колледжа будет работа и возможность учиться дальше´. Выпускник 9-го класса о выборе профессии.

´После колледжа будет работа и возможность учиться дальше´. Выпускник 9-го класса о выборе профессии.

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После колледжа будет работа и разные варианты продолжить обучение. Корреспондент БЕЛТА пообщался с одним из выпускников 9-х классов средней школы №165 Минска Егором Калачевым и узнал о планах на будущее.

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