В ВСУ заметили наращивание российских сил на запорожском направлении

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заметили рост числа российских военных на Запорожском направлении. Об этом заявил майор дислоцированной на данном участке фронта 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии Ярослав Галас, его слова приводит газета The Washington Post.
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