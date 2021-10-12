Европа начнет защищать русских на Украине?

В Брюсселе внезапно разглядели языковую дискриминацию в «незалежной» Дмитрий Родионов На фото: митинг против возобновления обучения на русском языке в украинских школах продолжается у здания Верховной Рады в Киеве.
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