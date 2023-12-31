В США боксеров-трансгендеров допустят до женских турниров

Федерация бокса США (USA Boxing) допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года. Спортсменам необходимо будет сделать заявление о смене пола, провести операцию и проходить гормональные тестирования.
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